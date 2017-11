Anche il classico New York-punk ’77 “Blank Generation” entra negli “anta” e per celebrare questo notevole traguardo è stata annunciata l’uscita di una riedizione – naturalmente – speciale.

Richard Hell è stato tra i membri fondatori dei Television e The Heartbreakers prima di formare i Voidoids e “Blank Generation” fu il manifesto d’esordio della band che all’epoca comprendeva Ivan Julian e lo scomparso Robert Quine alle chitarre, Marc Bell (successivamente Marky Ramone) alla batteria e il già citato Richard Hell alla voce.

Il disco fu pubblicato in origine per la Sire Records, mentre questa nuova edizione “Anniversary Deluxe” sarà lanciata in doppio CD e doppio vinile in versione rimasterizzata, comprendente anche materiale inedito e raro, brani in studio con adattamenti o arrangiamenti differenti, singoli fuori catalogo o tratti da qualche introvabile bootleg.

La pubblicazione è prevista per il 24 novembre in occasione del Black Friday del Record Store Day.

www.recordstoreday.com

Autore: Luigi Ferrara

Il film “Blank Generation” uscito nel 1980 e diretto da Ulli Lommel