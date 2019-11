Cabaret Voltaire, nuovo album ma intanto una ristampa in edizione limitata.

I Cabaret Voltaire sono vivi e vegeti grazie alle attività di Richard H. Kirk e nel 2020 pubblicheranno anche un nuovo album. Intanto pubblicheranno Methodology ’74-’78. Attic Tapes e lo faranno con un’ edizione limitata, e firmata, in box-set il 06 dicembre su Mute [PIAS] che lo renderà per la prima volta disponibile in verisone vinile: 7 x clear vinyl box set in tiratura di appena 500 pezzi con stampe artistiche a firma di Richard H. Kirk. Di seguito potete ascoltare la track ‘Nag Nag Nag’ che sarà presente nel box.

Methodology ’74-’78. Attic Tapes traccia lo sviluppo sonoro che la band di Sheffield inizio negli della sperimentazione risalenti al ’74 / ’75. Il box contiene registrazioni fatte in quel periodo e le tracce originariamente vennero pubblicate su Industrial Records; ed oltre a brani come “Nag Nag Nag”, c’erano “No Escape”, ” The Set Up “,” Baader Meinhof “,” Here She Comes Now “e” Do The Mussolini (Headkick) “, tutti successivamente ri-registrati con nuove apparecchiature e rilasciati da Rough Trade alla fine degli anni ’70.

Inizialmente Richard H. Kirk, Stephen Mallinder e Chris Watson iniziarono a suonare nella propria città nel 1973 utilizzando suoni registrati, e manipolati, dai registratori a bobina. Nel ’75 le idee e gli esperimenti divennero uno show e da quel momento coniarono il nome Cabaret Voltaire. Iniziarono ad esibirsi un club di Zurigo noto per essere stato nel circuito del movimento artistico Dada durante la prima guerra mondiale.

