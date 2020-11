In arrivo un doppio live album dei Belle And Sebastian.

E’ intitolato What To Look For In Summer il nuovo album dei Belle And Sebastian. Il lavoro sarà un doppio album live che segue l’ultimo del 2019 intitolato Days of the Bagnold Summer. Proprio in occasione del tour mondiale iniziato per supportare l’ultimo album hanno selezionato i brani eseguiti dal vivo e registrati per questo nuovo capitolo discografico che il gruppo scozzese ha deciso di far uscire l’11 dicembre per Matador records.

