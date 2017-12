Jim Kerr e Charlie Burchill, dopo una lunga carriera, non hanno intenzione di gettare la spugna e sono pronti a buttarsi ancora nella mischia.

I due membri storici rimasti della formazione scozzese hanno appena reso noto che i Simple Minds, il prossimo 2 Febbraio, pubblicheranno via BMG, il nuovo lavoro in studio Walk Between Worlds.

Il disco giunge a tre anni da Big Music (2014) e, come allora, vede in sede produttiva la stessa band coaudiuvata da Andy Wright e Gavin Goldberg. A quanto pare gli otto brani in esso presenti saranno caratterizzati da un’alternanza di pezzi più ritmati e ballate orchestrali.

La tracklist:

1 Magic

2 Summer

3 Utopia

4 The Signal and The Noise

5 In Dreams

6 Barrowland Star

7 Walk Between Worlds

8 Sense Of Discovery

bonus track della DELUXE EDITION:

1 Silent Kiss

2 Angel Underneath My Skin

3 Dirty Old Town (live)

