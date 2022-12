The Strokes pubblicano in formato vinile un box set con i vecchi singoli.

The Singles – Volume 01 è una collezione di singoli 7 pollici pubblicati tra il 2001-2006. E’ questo il regalo di Natale che la band The Strokes farà ai propri fans il 24 febbraio 2023 attraverso la label RCA Records/Legacy Recordings/ Sony.

Oltre ai singoli dei primi tre album del gruppo, Is This It (2001), Room on Fire (2003) e First Impressions of Earth (2006), la raccolta includerà lati B, demo e rarità. Trovate la tracklist qui sotto.

L’ultimo album della band di New York, formata da Julian Casablancas, voce; Nick Valensi e Albert Hammond Jr. alle chitarre, dal bassista Nikolai Fraiture e batterista drummer Fabrizio Moretti, risale a “The New Abnormal” del 2020 che gli ha fatto guadagnare Grammy Award per il miglior album rock.

01 The Modern Age (Rough Trade Version)

02 Last Nite (Rough Trade Version)

03 Hard to Explain

04 New York City Cops

05 Last Nite

06 When It Started

07 Someday

08 Alone, Together (Home Recording)

09 Is This It (Home Recording)

10 12:51

11 The Way It Is (Home Recording)

12 Reptilia

13 Modern Girls & Old Fashion Men

14 The End Has No End

15 Clampdown (Live at Alexandria Palace)

16 Juicebox

17 Hawaii

18 Heart in a Cage

19 I’ll Try Anything Once (“You Only Live Once” Demo)

20 You Only Live Once

21 Mercy Mercy Me (The Ecology)