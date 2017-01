Luca Burgio è un cantautore siciliano che esordisce con un lavoro com ambientazioni notturne ed è accompagnato da La Madison Pigalle, gruppo dedito ad un folk-jazz-swing scoppiettante e sempre allerta. Nel dna di Burgio sono presenti sia elementi della letteratura di Bukowski, miscelati con le prime istanze del Capossela perso per le notte milanesi (“75 cl di brindisi”), sia di Oscar Wilde, nell’omaggio swingato e allegro de “La sindrome di Dorian Gray”, passando per il folk balkan-mediterraneo di “Un bicchiere tra noi”. Tuttavia, in questo album sono presenti anche momenti esistenzialisti e malinconici concentrati nella rivendicativa “Un fegato in più”, come anche sani momenti di cinismo ne “La cicala e la formica”. Insomma un ottimo lavoro di cantautorato, apparentemente easy ma con risvolti molto profondi.

http://lucaburgio.it/

https://www.facebook.com/pg/lucaburgioemaisonpigalle/

autore: Vittorio Lannutti