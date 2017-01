A due anni di distanza dal tour mondiale per il trentennale del loro acclamatissimo album d’esordio, Psychocandy, The Jesus and Mary Chain annunciano il loro ritorno in Italia a Luglio.

La band che ha unito lo stile shoegaze al noise pop negli anni ottanta ha rivoluzionato la scena musicale coinvolgendo un’intera generazione di musicisti e ascoltatori.

In occasione dell’uscita di Damage and Joy - il loro settimo lavoro in studio che uscirà a marzo via Creation Records - la band dei fratelli Jim e William Reid ha annunciato da marzo in poi – un lungo tour britannico ed europeo, compreso il BelPaese. Infatti due saranno le date estive in Italia. Di seguito i dettagli:

06 Luglio 2017

Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale

Festival del Vittoriale Tener-A-Mente

www.anfiteatrodelvittoriale.it

Prezzo biglietto: da 32 euro + d.p.

Prevendite disponibili su www.anfiteatrodelvittoriale.it

o7 Luglio 2017

Pistoia, Pistoia Blues

Prezzo biglietto: parterre 30 euro + d.p. e gradinata numerata 35 euro + d.p.

http://thejesusandmarychain.uk.com/

https://www.facebook.com/JesusAndMaryChain/

Questo è il resto del tour:

23 Marzo - Northumbria Uni

25 Marzo – Manchester Academy

27 Marzo – Leeds Church

28 Marzo – Leicester, O2 Academy

29 Marzo – Bristol, O2 Academy

31 Marzo – Birmingham, O2 Institute

01 Aprile - Bournemouth,O2 Academy

02 Aprile - Oxford, O2 Academy

03 Aprile - Cambridge Junction

05 Aprile - London, O2 SBE

06 Aprile - Bexhill On Sea/De La Warr Pavillion

07 Aprile - Academy, Dublin

08 Aprile - Limelight 1, Belfast

18 Aprile - Brussels, Ancienne Belgique

19 Aprile - Amsterdam Paradiso Main Hall

20 Aprile - Darmstadt, Central Station

21 Aprile - Hamburg, Fabrik

23 Aprile - Copenhagen

24 Aprile - Berlin, Huxley

25 Aprile - Cologne, Music Hall

27 Aprile - Paris, L’Elysee Montmartre

29 Aprile - Barcellona, Razzmatazz

30 Aprile - Madrid, Riviera

29 Settembre Looe Music Festival, Cornwall UK