Lana Del Rey, in arrivo il nuovo album. Ascolta/Guarda.

Elizabeth Woolridge Grant, meglio conosciuta come Lana Del Rey, annuncia la pubblicazione di un nuovo album. Il sesto lavoro discografico della cantautrice e modella newyorkese è intitolato Chemtrails Over the Country Club e segue Norman Fucking Rockwell del 2019.

Di seguito potete scoprire la tracklist composta da undici tracce e tra queste “Let Me Love You Like a Woman” brano uscito nell’ottobre 2020 e “Tulsa Jesus Freak” traccia apparsa di recente in rete con un Official Leaked Audio. Tra le canzoni c’è “For Free” brano di Joni Mitchell che la Del Rey aveva coverizzato più volte dal vivo e che potete facilmente trovare su Youtube.

https://lanadelrey.com/

https://www.facebook.com/lanadelrey

La Tracklist:

01 White Dress

02 Chemtrails Over the Country Club

03 Tulsa Jesus Freak

04 Let Me Love You Like a Woman

05 Wild at Heart

06 Dark But Just a Game

07 Not All Who Wander Are Lost

08 Yosemite

09 Breaking Up Slowly

10 Dance Till We Die

11 For Free