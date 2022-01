Kae Tempest: nuovo album in arrivo. Ascolta “More Pressure” feat. Kevin Abstract

Kae Tempest pubblicherà il nuovo album The Line is a Curve l’8 aprile tramite American Recordings / Republic Records. Per questo ha lavorato con il collaboratore di lunga data Dan Carey e il produttore esecutivo Rick Rubin, che hanno entrambi lavorato a The Book Of Traps And Lessons del 2019. Nell’album sono presenti Kevin Abstract dei Brockhampton, Lianne La Havas, Grian Chatten dei Fontaines DC, Confucio MC e altri, e la fotografia di copertina è stata scattata da Wolfgang Tillmans che ha lavorato a Blonde di Frank Ocean.

“The Line Is A Curve parla di lasciar andare via la vergogna, l’ansia, l’isolamento e cadere invece nella resa; abbracciare la natura ciclica del tempo, della crescita, dell’amore”. Ha dichiarato Kae.

http://www.kaetempest.co.uk/

https://www.facebook.com/kaetempest