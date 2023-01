Prehistoric Pigs – The Fourth Moon (Go Down)

Prehistoric Pigs – Everything is good (The Smoking Goat Records), brutale divinazione?

Lento – Fourth (Consouling Sounds), post-core capitolino.

New Guinea Pigs on the Block – s/t (Area Pirata)

OXES – The Fourth Wall (Computer Students)

Oceans On The Moon – Tidal Songs (A New Model Label), atmosfere strumentali, cupe vampe e stratificazioni irraggiungibili.

Recensione: The Gift of Gab – Fourth Dimensional Rocketships Going Up