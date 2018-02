Durante l’ultimo Record Store Day del 2017, già ne era uscita una versione 10 pollici in tiratura limitata di 4.000 copie. In vista della loro imminente tournèe europea, la formazione americana ha da poco pubblicato pure in digitale l’ep Diamanté, in ascolto al link sottostante.

Registrato ad Amburgo, questo mini-album degli At The Drive In, è il seguito del disco dello scorso anno Inter•al•ia.

Vi ricordiamo che la band di El Paso sarà di scena dal vivo in Italia il prossimo 22 Febbraio all’Alcatraz di Milano.

La tracklist:

1 Amid Ethics

2 Despondent At High Noon

3 Point Of Demarkation

https://www.atthedriveinmusic.com

https://www.facebook.com/ATDImusic/