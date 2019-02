Tutto pronto per il nuovo album di Liam Blackburn, compositore di musica elettronica conosciuto ai più come Ancestral Voices, il disco sarà intitolato “Navagraha” e segue ad un anno esatto di distanza il precedente e fortunato “Mycelia“.

Come spesso può accadere, il titolo dell’album è la chiave per comprendere pienamente il lavoro dell’autore che in questo caso utilizza una parola in sanscrito che si riferisce ai nove corpi celesti della cosmologia indù e che mette in relazione determinate frequenze e vibrazioni prodotte dagli stessi al corpo umano.

Come riferimento Blackburn associa altresì gli studi del matematico svizzero Hans Cousto, nella fattispecie la teoria nota come “l’ottava cosmica”, dove i cicli planetari hanno dei loro toni di ottava analogici, colori e tempi. Il movimento perpetuo di questi corpi celesti genera un suono unico: la nota che riempie il cosmo, non percettibile direttamente dall’orecchio umano bensì dal corpo che comunque interagisce con questa vibrazione.

Vale la pena riprendere le teorie che sono alla base di questo concetto, da una parte un pensiero orientale, considerando i già citati graha della tradizione indù insieme al suono dell’essenza chiamato dai Sufi “Saute Surmad”, che vuol dire letteralmente “l’intero universo ne è pervaso”.

Vi sono inoltre citazioni bibliche e coraniche oltre ai concetti filosofico/matematici occidentali espressi nella teoria della “Musica delle Sfere”, formulata in antichità da Pitagora e i componenti della scuola che porta il suo nome, dove l’universo era considerato come un enorme sistema di proporzioni numeriche, mentre i movimenti dei corpi celesti produrrebbero un suono continuo così l’insieme di questi suoni produce un’armonia che naturalmente influenza anche la vita sulla Terra.

Ancestral Voices ha composto ciascuna delle tracce di “Navagraha” in base alla “frequenza fondamentale” di ogni pianeta secondo i calcoli di Cousto, ideando finanche un sistema d’intonazione personalizzato per la scrittura dell’album.

La nuova produzione di Blackburn segna anche il ritorno del produttore nei ranghi della label berlinese Horo che frattanto ha annunciato che la release date è fissata per il prossimo 1 marzo.

Diffusa in rete come anteprima la quarta traccia della tracklist, ‘Prithvi’.

www.horolabel.com

Autore: Luigi Ferrara

Ancestral Voices – “Navagraha” – Tracklist

01. Surya

02. Budh

03. Shukr

04. Prithvi

05. Mangal

06. Brihaspati

07. Shani

08. Arun

09. Varun

10. Yam