Asian Dub Foundation, torna la jungle punk dello storico gruppo anglo-bengalese.

Nuovo album per la storica band inglese Asian Dub Foundation. Il nono album dal titolo “Access Denied” sarà fuori il 24 aprile 2020. Il gruppo crossover-drumNbass e Jungle Punk, che nel ’98 pubblicò Rafi’s Revenge divenuto seminale, non pubblicava materiale inedito dal lontano 2015 mentre proprio di recente aveva rieditato il debut che li fece balzare di botto nella scena internazionale.

Il nuovo album degli Asian Dub Foundation è annunciato come “perfettamente calato nel contesto musicale e politico attuale”. On line è disponibile il singolo “Can’t Pay Won’t Pay“.

Fra i featuring nell’album troverete la voce di Greta Thumberg, la rapper cilena Ana Tijoux, il potente artista australiano Dub FX ma anche l’elettronica shamstep dei palestinesi 47Soul.

www.asiandubfoundation.com