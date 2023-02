The Tallest Man On Earth, per il cantautore svedese nuovo album e tour.

Il cantautore Kristian Matsson, ovvero The Tallest Man On Earth, torna a pubblicare un nuovo album dopo quattro anni di silenzio. Il sesto album del musicista svedese è anticipato dal singolo “Every Little Heart” e sarà label ANTI- a pubblicare il 14 aprile Henry St.

Nell’ultimo decennio The Tallest Man On Earth è stato incessantemente in tournée in tutto il mondo ma nel 2020 ha mollato New York City per tornare nella sua fattoria in Svezia, dove ha affogato i suoi pensieri coltivando maniacalmente le verdure nell’orto. In questo periodo di solitudine collettiva forzata, la scrittura immaginativa non è stata facile per Matsson e, quando lo è stata, si è trovato a raccontare l’oscurità. Solo verso la fine del 2021, quando ha ricominciato ad andare in tournée, gli è tornata l’ispirazione. E così che oltre all’album nuovo torna anche con un tour europeo che toccherà prima Copenhagen, Arhus, DK, Glasgow, Dublin, Manchester, Leeds, London, Bristol, Amsterdam, Antwerp, BE, Paris, Lausanne, CH. per arrivare poi in Italia il 29 aprile al Fabrique di Milano.

Henry St. Tracklist

1. Bless You

2. Looking for Love

3. Every Little Heart

4. Slowly Rivers Turn

5. Major League

6. Henry Street

7. In Your Garden Still

8. Goodbye (Goodbye Lonesome)

9. Italy

10. New Religion

11. Foothills