Sons of Kemet, il rivoluzionario jazz-sound inglese. Ascolta!

Black to the future è quarto album dei Sons of Kemet e verrà pubblicato il 14 maggio sulla rinomata etichetta jazz Impulse Records.

Oramai band di punta della scena jazz inglese con i quattro musicisti Shabaka Hutchings, Tom Skinner, Theon Cross, Eddie Hick che stanno rivoluzionando il jazz internazionale.

Dopo gli incredibili successi degli altri progetti del sassofonista Shabaka Hutchings nel 2019 e 2020 (The Comet is Coming, Shabaka & The Ancestors…), il 2021 si prospetta come l’anno di Sons of Kemet con un album che viene preannunciato “dal sound idnamico”. Nei brani molti ospiti che cantano: Kojey Radical, Lianne La Havas, D Double E, Angel Bat Dawid, Moor Mother, Joshua Idehen.

Di seguito potete ascoltare il primo singolo dal titolo “Hustle” in collaborazione con Kojey Radical ed impreziosito dalle backing vocals della cantante Lianne La Havas, è accompagnato da un videoclip dance-metaforico diretto da Ashleigh Jadee.

fonte: com. stampa