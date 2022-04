Soccer Mommy, terzo album in arrivo. Ascolta la title track.

Sophie Regina Allison aka Soccer Mommy annuncia il suo nuovo album, intitolato Sometimes, Forever, prodotto da Daniel Lopatin meglio conosciuto come Oneohtrix Point Never. Questo nuovo album – in uscita il 24 giugno per Loma Vista – consolida lo status di Allison come una delle cantautrici del giro rock tra le più quotate.

Sophie Allison – nata in Svizzera ma cresciuta a Nashville - è arrivata a farsi conoscere al grande pubblico quando a soli 20 anni ha pubblicato Clean, il suo sorprendente terzo album su Fat Possum Records diventato uno degli album più amati degli anni 2010. Nel 2020 ha ribadito la sua vena creativa con Color Theory e il suo seguito è andato oltre la conquista di fans del ristretto giro di appassionati della scena pop da cameretta e dal suono lo-fi.

https://sopharela.bandcamp.com/

https://soccermommyband.com/

https://www.facebook.com/soccermommymusic/

Tracklisting

01 Bones

02 With U

03 Unholy Affliction

04 Shotgun

05 newdemo

06 Darkness Forever

07 Don’t Ask Me

08 Fire in the Driveway

09 Following Eyes

10 Feel It All The Time

11 Still