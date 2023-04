Underworld: in rete nuovo materiale inedito. Ascolta.

Gli Underworld dopo i primi live del 2023 a Bristol e Londra alla fine di marzo, dove hanno suonato quattro nuove canzoni, rilasciano “And the Color Red“, ufficialmente il nuovo singolo. Karl Hyde e Rick Smith l’hanno condiviso senza dare ulteriori informazioni circa un nuovo album tranne il calendario del tour estivo. In effetti questa traccia è il primo materiale inedito ufficiale del duo dal loro progetto DRIFT del 2019.

Di seguito potete ascoltare e guarda il video degli Underworld che eseguono dal vivo alla Royal Albert Hall di Londra i brani inediti dal titolo “Gene Pool”, “Strawberry Hotel” e “Denver Luna”.

Gli Underworld saranno negli Stati Uniti per suonare dopodomani al Coachella e seguire anche a San Francisco tra i due fine settimana. Poi torneranno negli Stati Uniti per il Detroit’s Movement Festival a maggio e poi a Rio de Janiero e a luglio agosto Londra e Barcellona.

https://underworldlive.com/

UNDERWORLD – 2023 TOUR DATES

15 APR 23 >>> PALM SPRINGS – COACHELLA WEEKEND 1

21 APR 23 >>> SAN FRANCISCO – THE WARFIELD

22 APR 23 >>> PALM SPRINGS – COACHELLA WEEKEND 2

18 MAY 23 >>> RIO DE JANIERO – C6 FEST RIO DE JANIERO

20 MAY 23 >>> SAO PAOLO – C6 FEST SAO PAOLO

29 MAY 23 >>> DETROIT – MOVEMENT FESTIVAL

21 JUL 23 >>> LONDON – JUNCTION 2

22 JUL 23 >>> UK – SECRET GARDEN PARTY

04 AUG 23 >>> COPENHAGAN – O DAYS

12 AUG 23 >>> BARCELONA – BRUNCH! ELECTRONIK FESTIVAL

18 AUG 23 >>> BIDDINGHUIZEN – LOWLANDS FESTIVAL