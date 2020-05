Negli ultimi anni i fratelli David e Stephen Dewaele avevano concesso un pò meno spazio al marchio Soulwax a vantaggio di 2ManyDJs.

Da “Nite Versions” del 2005 il duo si era manifestato con questo appellativo solo nel 2007 per una compilation di remix intitolata “Most of the Remix“, per poi prendere in mano il tutto nuovamente tra il 2017 e il 2018 con due pubblicazioni “From Deewee” ed “Essential“.

La notizia di questi giorni è che i fratelli Dewaele sono pronti a lanciare un nuovo album che si prospetta davvero molto interessante. I congiunti belgi infatti hanno collaborato con l’Istituto Universitario di Gand per la Psicoacustica e la musica elettronica (IPEM), ospitando nel loro studio – soprannominato Deewee – un rarissimo EMS Synthi 100.

Il Synthi 100 è un sintetizzatore analogico prodotto a metà degli anni settanta dalla celebre azienda londinese Electronic Music Studios. Di questo apparecchio, anche per via delle smisurate dimensioni, ne furono realizzati solamente una trentina di esemplari, di cui uno recentemente restaurato dal tecnico Constantin Papageorgiadis nel corso di questo ultimo anno e finito temporaneamente tra le mani di David e Stephen.

Il nuovo album dei Soulwax sarà intitolato “EMS Synthi 100 – DEEWEE Sessions Vol.01” e come si lascia intendere è una sorta di omaggio a questa macchina eccezionale.

Il disco sarà pubblicato insieme ad un libro di quarantotto pagine comprendenti le immagini del fotografo svizzero Younès Klouche. La data di rilascio è fissata per il 29 maggio attraverso la cooperazione tra DEEWEE e The Vinyl Factory.

In rete al momento è stato diffuso solamente un teaser, breve ma molto accattivante.

www.deeweestudio.com

Autore: Luigi Ferrara

Soulwax – “EMS Synthi 100 – DEEWEE Sessions Vol.01″ – Tracklist

01. Movement 1

02. Movement 2

03. Movement 3

04. Movement 4

05. Movement 5

06. Movement 6