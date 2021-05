The Black Keys, esce domani l’album di cover blues “Delta Kream”. Ascolta!

Con due videoclip i Black Keys hanno annunciato l’uscita di un nuovo album. Particolare non da poco è che il decimo album targato Dan Auerbach e Patrick Carney è formato da brani blues coverizzati. “Delta Kream”, questo il titolo, esce domani per l’etichetta Nonesuch Records.

Di seguito potete ascoltare le tracce “Goin’ Down South” di R. L. Burnside e “Crawling Kingsnake” di John Lee Hooker

Questo nuovo album celebra le origini della band attraverso undici brani votati al Mississippi Hill Country Blues. Con canzoni di Fred McDowell, Junior Kimbrough e altre leggende del blues che hanno contribuito alla formazione musicale dei Black Keys come: Ranie Burnette, Big Joe Williams, Kenny Brown, Eric Deaton. Il titolo dell’album è ispirato all’iconica foto di William Eggleston che ritroviamo sulla copertina.

«Abbiamo realizzato questo album per onorare la scena musicale blues del Mississippi che ci ha influenzato fin dagli esordi – racconta Auerbach – Per noi questi brani sono tanto importanti oggi quanto lo sono stati il primo giorno che io e Pat abbiamo iniziato a suonare insieme. È stato davvero emozionante, di grande ispirazione e del tutto naturale riscoprirli“.

Tracklist:

Crawling Kingsnake (John Lee Hooker)

Louise (Mississippi Fred McDowell)

Poor Boy A Long Way From Home (R. L. Burnside)

Stay All Night (Junior Kimbrough)

Going Down South (R. L. Burnside)

Coal Black Mattie (Ranie Burnette)

Do the Romp (Junior Kimbrough)

Sad Days, Lonely Nights (Junior Kimbrough)

Walk with Me (Junior Kimbrough)

Mellow Peaches (Big Joe Williams)

Come on and Go with Me (Junior Kimbrough)