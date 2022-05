Afghan Whigs, ascolta il primo brano estratto dal prossimo album.

Dopo 5 anni di silenzio discografico tornano gli Afghan Whigs: il prossimo 9 settembre la band di Greg Dulli pubblicherà il nuovo album ‘How Do You Burn?’ anticipato dal nuovo singolo ‘The Getaway’ disponibile qui sotto.

La band partirà con un lungo tour mondiale a supporto del nuovo album che vede due tappe italiane: il 25 Ottobre 2022

presso Santeria di Milano e il 26 Ottobre 2022 presso Largo Venue di Roma

‘How Do You Burn?’ è il nono album della band e viene pubblicato dalla label Royal Cream/BMG e segue i due dischi pubblicati dopo la reunion del 2011, ‘Do the Beast’ (2014) e ‘In Spades’ (2017). Per le registrazioni del nuovo album, iniziate a settembre 2020, i membri della band sono stati costretti a registrare in luoghi diversi l’uno dall’altro.

In questo nono album gli Afghan Whigs hanno collaborato con molti cantanti e musicisti loro vicini, tra cui Marcy Mays, Susan Marshall, Van Hunt e il compianto leader degli Screaming Trees, Mark Lanegan.

Nati a Cincinnati, in Ohio, nel lontano 1988, gli Afghan Whigs si sono da tempo distinti tra i vari colleghi, grazie alla loro selvaggia ed estatica miscela di hard rock, classic soul e anche grazie al carisma del frontman Greg Dulli. Nel corso della loro carriera si sono dimostrati una tra le band più interessanti e originali del panorama alternative rock mondiale.

https://theafghanwhigs.com/

La tracklist di How Do You Burn?:

I’ll Make You See God

The Getaway

Catch A Colt

Jyja

Please, Baby, Please

A Line Of Shots

Domino and Jimmy

Take Me There

Concealer

In Flames