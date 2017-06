Mentre il vocalist Mark Lanegan ha da poco pubblicato il suo nuovo disco Gargoyle ed il chitarrista Gary Lee Conner è alle prese con la lavorazione del prossimo lavoro in studio, si ritorna a parlare della loro band di provenienza, gli ormai disciolti Screaming Trees.

Il gruppo fu uno dei punti di riferimento del movimento grunge e seppure non ottenne il successo di altri esponenti di quella scena, realizzò lo stesso alcune opere di sicuro valore.

Una di esse è Dust, album in origine edito nel 1996 e che il 23 Giugno sarà ristampato in edizione espansa via HNE Recordings.

In scaletta, infatti, troveranno spazio anche varie b-side (fra cui Silver Tongue che potete ascoltare più in basso), cover, brani dal vivo ed uno scritto reddatto da Matt Reynolds.

La tracklist:

Disc One: Dust

1. Halo Of Ashes

2. All I Know

3. Look At You

4. Dying Days

5. Make My Mind

6. Sworn And Broken

7. Witness

8. Traveler

9. Dime Western

10.Gospel Plow

Disc Two: bonus tracks

1. Darkness Darkness (True Lies Ost 1994)

2. Paperback Bible (from Ocean Of Confusion, Epic – Ek 92852)

3. Watchpocket Blues (from Ocean Of Confusion, Epic – Ek 92852)

4. Wasted Time (b-side of All I Know)

5. Silver Tongue (b-side of All I Know)

6. Butterfly (live b-side of Sworn And Broken)

7. Dollar Bill (live b-side of Sworn And Broken)

8. Caught Between / The Secret Kind (live b-side of Sworn And Broken)

9. Working Class Hero (Working Class Hero – A Tribute To John Lennon)

10. Morning Dew (b-side of Butterfly)

11.Freedom (b-side Of Butterfly)

www.screamingtrees.net

www.facebook.com/screamingtreesofficial