Spiritualized – Everything Was Beautiful (Bella Union/Fat Possum)

“Everything Was Beautiful” annuncia una voce in apertura del brano “Always Together With You”, “declinando” un ricordo del passato e al contempo “invocando” l’ultimo lavoro discografico (edito da Bella Union) degli Spiritualized.

Ed effettivamente ogni cosa era bella, trent’anni fa, quando veniva dato alla stampe l’esordio “Lazer Guided Melodies” e, senza paura di smentita, si può dire che ancora oggi continui ad esserci del bello e del buono nella musica della formazione britannica nata dalle ceneri degli storici Spacemen 3 per mano di Jason Pierce.

In “Everything Was Beautiful”, il formato “canzone”, dal gusto indie-pop, si impone con uno sguardo volto al retrò: per tutti il refrain di “Always Together With You”, le ballate senza tempo “Let It Bleed (For iggy)” – con il suo piglio rock – e “Crazy” (da folk rock statunitense anni settanta).

A smuovere gli animi la trionfale “The a Song (Laid in Your Arms)“con il suo epilogo da baccanale, prima che “I’m Coming Home Again”, con i suoi circa 10 minuti di desertico crescendo congedi nel migliore dei modi un disco che si aggiunge senza demeriti a una ricca discografia.

Menzione a parte per “Best Thing You Never Had (The D Song)”, esatto punto di sintesi dell’intero disco e di equilibrio tra detto, già detto, ascoltato, già ascoltato e irrefrenabile voglia di sentire ancora e ancora e ancora …

autore: Marco Sica