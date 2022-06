Regina Spektor, ascolta il singolo estratto dal nuovo album.

Regina Spektor ha condiviso un’altra nuova canzone dal suo prossimo album Home, before and after che uscirà il 24 giugno tramite Warner. Di seguito potete ascoltare il singolo “Loveology“. L’ultimo album risale al 2016 ed era ‘Remember Us To Life”. La cantante americana, di origine russa, ha anche annunciato una nuova serie di date americane per un lungo tour autunnale a supporto dell’album.

https://reginaspektor.com/

https://www.facebook.com/reginaspektor