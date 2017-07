Mark Lanegan, Parco Rosati – 11.07.2017

Mark Lanegan è un performer dalla voce inconfondibile, rauca e gutturale. Nasce cantante degli Screaming Trees, band fondamentale per l’evoluzione del grunge, per poi esordire, nel 1990 come solista, mostrando il suo inestimabile talento musicale anche con le numerose collaborazioni di cui si è circondato, nei progetti più diversi. Già il suo primo album, The Winding Sheet, vede la collaborazione di Kurt Cobain e Krist Novoselic su una cover di Leadbelly.