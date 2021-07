SUUNS, in arrivo il secondo album. Ascolta il brano ‘Witness Protection”.

Il nuovo album del trio canadese SUUNS – dal titolo ‘The Witness’ – uscirà il 3 settembre per label Joyful Noise.

Il trio di Montreal è considerato una delle più rispettate formazioni avant rock internazionali, capaci d ritagliarsi un pubblico sia nelle scena indie-rock che elettronica con live set in autorevoli festival come il Primavera Sound e Reading passando per T In The Park e Ypsigrock.

‘The Witness’ è il secondo lavoro dei SUUNS dopo l’EP ‘Fiction’ uscito alla fine del 2020, ma il primo full lenght dopo l’ottimo ‘Felt’ del 2018 (uscito per Secretly Canadian).

Guarda il video di ‘Witness Protection”

‘The Witness’ tracklist:

01.Third Stream

02.Witness Protection

03.C-Thru

04.Timebender

05.Clarity

06.The Fix

07.Go To My Head

08.The Trilogy

BONUS FLEXI – vinyl special ed. – CRAZY LOVE (Colder cover)