Built To Spill, in arrivo il decimo album per Sub Pop. Ascolta tre tracce.

Il decimo album degli americani Built To Spill è When the Wind Forgets Your Name e sarà pubblicato l’8 settembre dalla storica Sub Pop che per la prima volta, nella sua lunga carriera discografica, pubblicherà un disco del trio capitanato da Doug Martsch (nella foto). La band di Boise, Idaho, che precedentemente pubblicava per la major Warner, ha rilasciato in rete già i primi tre video-singoli, Fool’s Gold, Gonna Lose e Understood; che potete ascoltare qui sotto.

https://www.builttospill.com/

https://www.instagram.com/builttospill