The Replacements, a settembre il primo cofanetto celebrativo.

“Dead man’s pop” è il primo cofanetto targato The Replacements che uscirà per la Rhino records il 27 settembre e conterrà l’album “Don’t Tell A Soul”, con un nuovo missaggio a cura del produttore Matt Wallace, e un live registrato il 2 giugno 1989 all’università di Wisconsin-Milwaukee. Nel cofanetto 60 tracce, 58 delle quali non sono mai state ascoltate prima. Per i cinquecento fans più accaniti che faranno pre-order sul sito Rhino.com ci sarà n gradito omaggio: una cassetta di 14 tracce selezionate dal cofanetto, con due tracce inedite aggiuntive: l’outtake “Asking Me Lies” e la versione strumentale di “I Won’t” (Bearsville Version). La cassetta contiene inoltre la cover art originale e mai utilizzata di “I Won’t” (Bearsville Version).

Inoltre nel confanetto troverete un libro con copertina rigida 12×12, riempito di dozzine di foto rare, la storia dettagliata dell’era di “Don’t Tell A Soul” scritta da Bob Mehr che è anche l’autore del bestseller del New York Times Trouble Boys: The True Story of the Replacements.

I sopravvissuti del rock and roll di Minneapolis sono, da sempre, considerati i capisaldi del paisley sound ed hanno avuto Paul Westerberg come figura principale. Un gruppo anomalo e stravagante a modo suo. E’ nota la storia dei nastri Twin/Tone gettati volontariamente nel fiume Mississippi perchè insoddisfatti del sound. Un anno dopo, mentre concludevano l’album “Don’t Tell A Soul” per la Warner Bros, il gruppo nascondeva una raccolta di bobine dei Paisley Park Studios. A questi nastri fu risparmiata la fine dei precedenti e sono stati messi da parte per decenni dalla band. Ora vengono recuperati per dare vita al primo cofanetto celebrativo. Ma Westerberg e soci sono sempre stati insoddisfatti del sound di quell’album e così per questa occasione hanno radicalmente reinventato “Don’t Tell A Soul” con un novo missaggio che originariamente era destinato a diventare “Don’t Tell A Soul Redux”, insieme a una raccolta di tracce inedite dal titolo “We Know The Night: Rare & Unreleased” più n live show del 1989 intitolato “The Complete Inconcerated Live”.

I due cd finali di “Dead man’s pop” immortalano la band mentre si esibisce live a Milwaukee durante il “Don’t Tell A Soul Tour”. Alcune canzoni del concerto sono apparse originalmente in EP destinati solo alla promozione di Inconcerated Live (1989), ma buona parte delle 29 tracce incluse non sono mai state pubblicate. L’intero show è stato remixato da Brian Kehew (Ramones, The Faces). “Dead man’s pop” includerà in aggiunta il mix di Don’t Tell A Soul Redux su vinile 180 grammi.

DEAD MAN’S POP

Track Listing

Disc One: Don’t Tell A Soul Redux

1. “Talent Show” – Matt Wallace Mix *

2. “I’ll Be You” – Matt Wallace Mix *

3. “We’ll Inherit The Earth” – Matt Wallace Mix *

4. “Achin’ To Be” – Matt Wallace Mix *

5. “Darlin’ One” – Matt Wallace Mix *

6. “Back To Back” – Matt Wallace Mix *

7. “I Won’t” – Matt Wallace Mix *

8. “Asking Me Lies” – Matt Wallace Mix *

9. “They’re Blind” – Matt Wallace Mix *

10. “Anywhere’s Better Than Here” – Matt Wallace Mix *

11. “Rock ’n’ Roll Ghost” – Matt Wallace Mix *

Disc Two: We Know The Night: Rare and Unreleased

1. “Portland” – Alternate Mix (Bearsville Version) *

2. “Achin’ To Be” – Bearsville Version *

3. “I’ll Be You” – Bearsville Version *

4. “Wake Up” – Alternate Mix – Bearsville Version *

5. “We’ll Inherit The Earth” – Bearsville Version *

6. “Last Thing In The World” *

7. “They’re Blind” – Bearsville Version *

8. “Rock ’n’ Roll Ghost” – Bearsville Version *

9. “Darlin’ One” – Bearsville Version *

10. “Talent Show” – Demo Version

11. “Dance On My Planet” *

12. “We Know The Night” – Alternate Outtake *

13. “Ought To Get Love” – Alternate Mix *

14. “Gudbuy T’Jane” – Outtake

15. “Lowdown Monkey Blues” – Featuring Tom Waits *

16. “If Only You Were Lonely” – Featuring Tom Waits *

17. “We Know The Night” – Featuring Tom Waits (Rehearsal) *

18. “We Know The Night” – Featuring Tom Waits (Full Band Version) *

19. “I Can Help” – Featuring Tom Waits *

20. “Date To Church” – Matt Wallace Remix*

Disc Three: The Complete Inconcerated Live, Part One

1. “Alex Chilton” *

2. “Talent Show” *

3. “Back To Back” *

4. “I Don’t Know” *

5. “The Ledge” *

6. “Waitress In The Sky” *

7. “Anywhere’s Better Than Here” *

8. “Nightclub Jitters” *

9. “Cruella De Ville” *

10. “Achin’ To Be” *

11. “Asking Me Lies” *

12. “Bastards Of Young” *

13. “Answering Machine” *

14. “Little Mascara” *

15. “I’ll Be You” *

Disc Four: The Complete Inconcerated Live, Part Two

1. “Darlin’ One” *

2. “I Will Dare” *

3. “Another Girl, Another Planet” *

4. “I Won’t” *

5. “Unsatisfied” *

6. “We’ll Inherit The Earth” *

7. “Can’t Hardly Wait” *

8. “Color Me Impressed” *

9. “Born To Lose” *

10. “Never Mind” *

11. “Here Comes A Regular” *

12. “Valentine” *

13. “Left Of The Dial” *

14. “Black Diamond” *