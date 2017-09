Quattro ragazze sfrontate da Los Angeles che sparano in faccia all’ascoltatore riff affilati e rock aggressivo. Queste sono le Stars at Night. L’omonimo disco è il loro secondo lavoro con cui si giocano, riuscendoci, la prova della maturità. Avendo alle spalle ascolti che vanno dai Black Sabbath agli Yeah Yeah Yeahs il quartetto si esprime con un sound piuttosto variegato. Il disco parte con il rocambolesco electro-rock di “My way”, prosegue con l’hard-pop di “Get up” e giunge al p-funk di “Shake me”. Il p-funk è un elemento abbastanza ricorrente e viene fuori anche in “Where I feel free” e in “Breathe” dove viene tirato moltissimo. L’hard rock con cui sono cresciute, miscelato all’angst punk, viene magicamente espresso nella sincopata “Control” e in “Your destinity” dove esprimono tutta la loro aggressività. Insomma vi ho avvisati non si tratta di quattro cenerentole ma di ragazzacce con tanto rock nelle vene!

http://www.godownrecords.com/en-UK/stars-at-night-the-album.php

autore: Vittorio Lannutti