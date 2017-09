Una delle band di spicco del revival ska inglese di fine anni 70′, emerse dal movimento 2 Tone e relativa etichetta, furono senz’altro i The Selecter.

Ancora oggi, sebbene con qualche cambio di formazione, il gruppo di Coventry, capitanato dai cantanti Pauline Black e Arthur ‘Gaps’ Hendrickson, è in attività.

Lo conferma il fatto che il prossimo 6 Ottobre, via DMF Records, i nostri pubblicheranno il nuovo album Daylight, da cui, in basso, potete ascoltare il recente estratto The Big Badoof.

Tra l’altro, a giorni, i nostri saranno dal vivo in Italia. Queste le date:

21/9 Piazza Mayer Ross/Sora Ska Fest, Sora (FR)

22/9 Villa Mercede, Roma

23/9 Sottotetto Soundclub, Bologna

La tracklist:

1 Frontline

2 Remember Me

3 Daylight

4 The Big Badoof

5 Paved With Cold

6 Taking Back Control

7 Things Fall Apart

8 Mayhem

9 3 Reasons

10 Pass The Power

http://theselecter.net/

https://www.facebook.com/TheSelecter/