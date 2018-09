Era chiaro da tempo che il gruppo hardcore punk canadese fosse in procinto di pubblicare il suo quinto lavoro sulla lunga distanza, considerato che nelle passate settimane ben due singoli inediti, Raise Your Voice Joyce e Normal People, avevano fatto la propria comparsa sul mercato discografico.

Adesso è la volta di House of Keys, il terzo estratto da Dose Your Dreams, il nuovo album dei Fucked Up, la cui pubblicazione avverrà il 5 Ottobre venturo via Merge/Arts and Crafts.

L’audio del brano lo trovate al link sottostante. Buon ascolto.

La tracklist:

1 None Of Your Business Man

2 Raise Your Voice Joyce

3 Tell Me What You See

4 Normal People

5 Torch To Light

6 Talking Pictures

7 House Of Keys

8 Dose Your Dreams

9 Living In A Simulation

10 I Don’t Wanna Live In This World Anymore

11 How To Die Happy (ft. Alice Hansen)

12 Two I’s Closed

13 the One I Want Will Come For Me

14 Mechanical Bull (ft. Ryan Tong)

15 Accelerate

16 Came Down Wrong (ft. Jennifer Castle & J Mascis)

17 Love Is An Island In The Sea

18 Joy Stops Time (ft. Miya Folick)

http://fuckedup.cc/

https://www.facebook.com/FUglassboys/