Tool – Fear Inoculum (Volcano/RCA)

A distanza di 13 Anni il 30 agosto 2019 il nuovo lavoro dei Tool ha visto la luce: Fear Inoculum. Tante le reazioni iperboliche suscitate, ma per ogni reazione vi è sempre una spiegazione. Tool è un titano della scena metal, un’entità unica che ispira una miriade di gruppi e individui. La prova è la mania estrema e senza precedenti per un titolo metal di dieci minuti su piattaforme di streaming. Il perfetto contrappunto della musica di consumo ma che gode di una reputazione quasi simile. La stessa domanda stuzzica le menti di tutti coloro che hanno ascoltato o ascolteranno scrupolosamente Fear Inoculum. Lo strumento non fa più parte dello stesso gruppo e non beneficia delle stesse dinamiche del penultimo lavoro. Maynard James Keenan si è distinto attraverso il suo progetto Puscifer, esplorando altri orizzonti vocali. Non è più lo stesso cantante, così come gli altri non sono più gli stessi musicisti. In realtà, affermare che Fear è migliore o peggiore dei suoi predecessori è sbagliato, dato il tempo trascorso. Ciò che Fear Inoculum svela in primo luogo è soprattutto il fascino instancabile dei californiani per le grandi progressioni ossessionanti, dal momento che sei dei sette titoli dell’album si esauriscono nell’arco di dieci minuti. Ogni titolo dell’album contiene quasi diverse canzoni in una e costituisce un insieme quando assemblato: Tool offre ancora e ancora un’esperienza di album. In secondo luogo, Maynard James Keenan ha sviluppato la sua tecnica vocale in modo impressionante. Mentre alcuni lamenteranno l’assenza di impulsi più forti, la qualità melodica e la collocazione vocale sono opera di un orafo, che si tratti delle spiagge morbide di “Fear Inoculum“, i respiri affannosi di “Pneuma“, il fraseggio il ritmico di “Invincible” o le modulazioni di “Culling Voices“, Fear Inoculum ha una sua identità vocale unica, una conseguenza logica dell’evoluzione del suo frontman. Sì, MJK non grida più: sa come rispettare la sua voce, la sua età e migliora in altri modi piuttosto che lamentarsi di una perdita irreparabile.

Il nuovo disco contiene una pletora di movimenti e melodie che sono familiari ai clienti abituali del gruppo. Adam Jones ha un artiglio facilmente identificabile e Fear Inoculum non esita a ripetere gli arpeggi e alcune progressioni già sentite prima ,”Culling Voices” ha gli stessi espedienti di chitarra di “Rosetta Stoned”. Con sorpresa è stato sviluppato un senso di intervento e melodia più nitida: i lead “Descending” o gli arpeggi “7empest” sono quasi innovazioni, leggere ma riconoscibili, allo stesso tempo titolo come effetti sintetici e vocoder su “Invincible”. Jones, inoltre, cerca in alcuni punti una forma di semplicità come la sequenza di accordi di “Culling Voices”; canzone per una buona parte minimalista. Dietro apparente complessità e strutture contorte, la band ha mantenuto tutta la sua scienza dell’aggancio e il gusto per le cose belle ignorando tutta la tecnicità, come possono rivelarsi semplicistiche. La familiarità con il gioco del cancelliere Justin è anche così toccante che cancella i tredici anni tra Fear Inoculum e il suo predecessore. Gli accordi di basso di “Pneuma” hanno questa caratteristica peculiare di “Schism” e, di nuovo, Justin offre un vero corpo ai riff di Fear Inoculum, sia nella massiccia fine di “Invincible” che nel suo gioco di sincope, avidità viscerale di “Pneuma” o ondata di “7empest”. A questo punto, dovremmo menzionare la performance di Danny Carey. Un batterista unico, affascinato dalle percussioni orientali e tribali come l’introduzione di “Pneuma”, i suoni e la moltitudine di piani e cuscinetti di “Invincible” o la dimostrazione di “Chocolate Chip Trip“, insolito strumentale nel mezzo dell’album fatto di suoni elettro minimalisti e ansiosi e un assolo ritmico. Danny Carey incarna il senso del groove di Tool, che si tratti di ritmi esili come “Culling Voices” o dimostrazioni di potere come “7empest” e le sue reminiscenze di Undertow (1993).

Senza dubbio possiamo affermare che quest’ultimo lavoro dei Tool obbedisce allo stesso processo di scoperta degli altri: un sentimento di déjà-vu, alcuni momenti di grazia e un’impressione mista. Quindi un piacere crescente, mescolato con una leggera rinnovata ammirazione ed infine esaltazione. Lo strumento è tornato.

autrice: Rosita Auriemma