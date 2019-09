Fly Pan Am, fra una settimana esce ‘C’est Ca’ . Ascolta due brani.

La cult band avant rock di Montreal legata ai Godspeed You! Black Emperor, torna con un nuovo album , e alla sua sperimentazione sonica, dopo 15 anni di assenza. I Fly Pan Am il 20 settembre pubblicheranno ‘C’est Ca’ che uscirà per la label Constellation Records. Ad anticipare il lavoro ci sono i primi due estratti: ‘Distance Dealer’ e ‘Bleeding Decay’.

I Fly Pan Am, anche chiamati Le Fly Pan Am, sono una delle più note rock band sperimentali canadesi, insieme a Godspoeed You Black EMperor il fiore all’occhiello di un tipo di suono e produzione che ha fatto la fortuna della Constellation Records alla fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000.

La band si è formata nel 1996 a Montreal collaborando spesso con i GSY!BE e gli Shalabi Effect, fondata dai chitarristi Jonathan Parant e Roger Tellier-Craig, il batterista Felix Morel e il bassista Jean-Sebastien Truchy. Fino al 2003 hanno condiviso con gli amici GSY!BE la chitarra di Roger Tellier-Craigche, prima di scegliere definitivamente di suonare solo con i Fly Pan Am.

La band è influenzata dalla cultura francese del Quebec e dall’avanguardia di Montreal e i loro testi sono quasi esclusivamente scritti e cantati in francese.

Il nuovo ‘C’est Ca’ segna il ritorno discografico a 15 anni dall’ultimo album ‘N’ecoutez Pas’, oltre che al loro classico sound influenzato da krautorock, shoegaze, punk ed elettronica, e da artisti come My Bloody Valentine, Husker Du, Can, Boredoms e Trans Am.

La tracklist di ‘C’est Ca’:

1. Avant-gardez vous

2. Distance Dealer

3. Bleeding Decay

4. Dizzy Delusions

5. Each Ether

6. Alien Syntropy

7. One Hit Wonder

8. Discreet Channeling

9. Interface Your Shattered Dreams

