Deerhoof, nuovo album in arrivo per Joyful Noise. Ascolta due estratti.

Actually, You Can’ dei Deerhoof verrà pubblicato il 22 Ottobre dalla label Joyful Noise ed è anticipato dai primi due estratti ‘Plant Thief’ e ‘Department of Corrections‘ che potete ascoltare qui sotto.

Attiva dal 1994, la band di Greg Sauner e Satomi Matsuzaki è una delle più interessanti realtà del circuito indie rock statunitense. Provenienti da San Francisco, California, con ‘Actually, You can’ sono arrivati al traguardo del diciottesimo album, quasi uno l’anno e seguito dell’ottimo ‘Love-Lore’ del 2020.

Nel corso della loro lunga carriera i Deerhoof hanno inciso album per label di culto della scena indipendente come Joyful Noise, Polyvinyl, Kill Rock Stars e ATP.

http://deerhoof.net

https://www.instagram.com/deerhoof/

https://deerhoof.bandcamp.com

Actually, You Can’ tracklist

01.Be Unbarred, O Ye Gates of Hell

02.Department of Corrections

03.We Grew, and We Were Astonished

04.Scarcity is Manufactured

05.Ancient Mysteries, Described

06.Plant Thief

07.Our Philosophy Is Fiction

08.Epic Love Poem

09.Divine Comedy