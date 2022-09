Thursday, la post-hardcore band celebra l’album “Full Collapse”.

Full Collapse, l’album della post-hardcore band Thursday, verrà celebrato con una nuova uscita discografica in vinile da 10 pollici più un libro fotografico di Nathaniel Shannon. Pubblicato nel 2001 dalla gloriosa Victory Records il secondo album del gruppo di New Brunswick, New Jersey, capitanato dal cantante Geoff Rickly, torna sul mercato il 28 ottobre grazie alla ristampa curata dalla Craft Recordings (che controlla parte della label Concord che nel 2019 per 30 milioni di dollari ha acquisito il catalogo della storica hard core label di Chicago fondata da Tony Brummel).

La band si è riunita nel 2016 dopo una pausa discografica lunga cinque anni ma ha continuato a suonare dal vivo negli Stati Uniti e in Europa fino al 2019. Dopo una sospensione dal tour indotta dalla pandemia, sono tornati, lo scorso anno, sul palco per il Riot Fest ed ora annunciano un tour americano di 24 tappe durante le quali condivideranno il palco con band come: Anthony Green, My Chemical Romance, Homeless Gospel Choir, Hail the Sun e i Fall of Troy.

