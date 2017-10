Se la storia di Kim Deal con i Pixies pare ormai un capitolo chiuso, non altrettanto si può dire dell’altra sua band. Nato come progetto parallelo le Breeders, attualmente composte anche da Kelley Deal, Josephine Wiggs e Jim Macpherson, dopo quasi trent’anni sono ancora qui a tenerci compagnia.

Da poco la band ha messo in circolazione un nuovo singolo, Wait in the Car, il cui video, diretto da Chris Bigg & Martin Andersen, trovate più in basso.

Il brano sarà venduto in varie versioni su 7’’, ognuna delle quali limitata a 1.500 copie. La prima su vinili arancioni arriverà il 15 Ottobre e conterrà una cover di Archangel’s Thunderboard degli Amon Düül II, registrata da Steve Albini a Chicago, ma sarà acquistabile solo durante il tour del gruppo (la leg europea di questi giorni non prevede tappe in Italia).

La seconda di colore giallo, comprensiva di una rilettura di Gates of Steel dei Devo, sarà disponibile in alcuni store di musica indipendente.

La terza, al contrario, avrà una tinta rossa e sul lato b presenterà un rifacimento di Joanne di Mike Nesmith. Al momento, però, non si sa ancora quando verrà messa in commercio.

www.thebreedersmusic.com

www.facebook.com/thebreeders