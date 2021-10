Cat Power, nuovo album ricco di Covers. A giugno live in Italia. Ascolta.

“Covers” il nuovo album di Charlyn Marie “Chan” Marshall, meglio conosciuta come Cat Power, e uscirà il 14 gennaio 2022 per la Domino Record.

Il ritorno della travagliata cantautrice di Atlanta è un nuovo album di brani altrui. Non è nuova a questo tipo di operazioni: nel 2008 pubblicò “Jukebox” mentre il 2000 fu la volta di “The Covers Record”. In questo nuovo capitolo Cat Power rivisita a modo suo, sempre con originalità e personalità, brani di Frank Ocean, Bob Seger, Lana Del Rey, Jackson Browne, Iggy Pop, The Pogues, Nick Cave, The Replacements, Kitty Wells e Billie Holiday.

Per la produzione di questa undicesima fatica discografica si è ispirata alla morte di alcuni suoi collaboratori tra cui anche Philippe Zdar (Cassius), con cui aveva lavorato per l’album “Sun”.

“Quando le persone che ami ti vengono portate via, c’è sempre una canzone che la tua mente assocerà al loro ricordo” – ha dichiarato Cat Power. “È una conversazione con chi sta dall’altra parte, e per me è importantissimo portarla avanti, continuare a sentirli”.

L’artista farà un lungo tour europeo che toccherà anche l’Italia in due tappe:

20 giugno 2022 a Roma presso Auditorium parco della Musica

22 giugno 2022 a Sesto Al Reghena (Pordenone) presso Piazza Castello.

Di seguito potete ascoltare due brani: Bad Religion di Frank Ocean e A Pair of Brown Eyes dei Pogues.

https://www.catpowermusic.com/

https://www.facebook.com/CatPowerSun/

Questa la tracklist di Covers:

Bad Religion – Frank Ocean

Unhate – Cat Power – Chan Marshall

Pa Pa Power – Dead Man’s Bones

A Pair of Brown Eyes – The Pogues

Against the Wind – Bob Seger

Endless Sea – Iggy Pop

These Days – Jackson Browne

It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels – Kitty Wells

I Had a Dream Joe – Nick Cave

Here Comes a Regular – The Replacements

I’ll Be Seeing You – Billie Holiday