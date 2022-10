NOFX, ascolta il nuovo brano estratto dall’imminente ultimo album.

Verà pubblicato nel 2023 il nuovo, ed ultimo, album dei NOFX. La storica skate punk band, formata da Michael “Fat Mike” Burkett, Eric Melvin, Erik “Smelly” Sandin e Aaron “El Hefe” Abeyta, il prossimo 2 dicembre pubblicherà Double Album per Fat Wreck Chords, il seguito di Single Album del 2021. E così la band californiana ha deciso, dopo 40 anni di carriera, di porre fine alla sua esistenza realizzando anche un tour che si concluderà dove tutto è iniziato cioè Los Angeles.

Di seguito potete ascoltare “Darby Crashing Your Party” primo brano estratto dal nuovo album intitolato che è un omaggio al cantante dei Germs Darby Crash.

“Volevo pubblicare un doppio album perché non ce ne sono di buoni in giro”, ha detto Fat Mike in una dichiarazione. “The Wall dei Pink Floyd o Quadrophenia degli Who vanno bene. Sicuramente non White Album dei Betles. Ma penso che nessun altro abbia fatto dei buoni album doppi. Di certo non Hüsker Dü, Minutemen o Smashing Pumpkins.”

https://www.nofxofficialwebsite.com/

https://fatwreck.com/collections/new-releases/products/double-album