E’ trascorso poco più di un anno da quando la pop-punk band americana dei Motion City Soundtrack annunciò il proprio scioglimento. Ciò, però, non ha fermato le attività discografiche che li riguardano.

In occasione del decennale dell’uscita del loro album Even If It Kills Me (lo potete ascoltare in basso), il prossimo 8 Dicembre, via Epitaph Records, sarà pubblicata una ristampa dello stesso, su 2LP da 180 gr ed in digitale, che conterrà anche cinque brani in versione acustica, otto pezzi fra live e demo ed una bonus track, finora disponibile solo sul mercato giapponese.

www.motioncitysoundtrack.com

www.facebook.com/motioncitysoundtrack

La tracklist:

Side A

1 Fell In Love Without You

2 This Is For Real

3 It Had To Be You

4 Last Night

5 Calling All Cops

6 Can’t Finish What You Started

7 The Conversation

Side B

1 Broken Heart

2 Hello Helicopter

3 Where I Belong

4 Point Of Extinction

5 Antonia

6 Even If It Kills Me

Side C

1 Not Asking You To Leave

2 Fell In Love Without You

3 It Had To Be You

4 Broken Heart

5 Can’t Finish What You Started

6 Point Of Extinction

Side D

1 It Had To Be You (Live)

2 Broken Heart (Live)

3 Last Night (Live)

4 It Had To Be You (Prequel Holiday Show Intro Version)

5 Fell In Love (Live Demo)

6 Last Night (Live Demo)

7 Antonia (Live Demo)

8 Even If It Kills Me (Justin’s Original Daniel Johnston Style Bedroom Demo)