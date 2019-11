Sono passati giusto sei anni dalla pubblicazione “ufficiale” di “Villa Wunderbar“, praticamente parliamo di un’altra epoca.

La Mute Records come sempre in collaborazione con la Spoon Records di Hildegard Schimdt ha deciso di riproporre questo gioiellino di Irmin Schmidt in versione vinile e in edizione limitata a mille copie; in origine infatti il disco vide la luce come doppio CD.

In verità la release è una vera e propria compilation di alcuni tra i tantissimi lavori solisti dell’organista dei CAN fuori dalla band, soprattutto adattamenti estesi di alcune sue composizione utilizzate come colonne sonore.

La nuova edizione sarà quindi in formato 4xLP in vinile trasparente, i primi due dischi contengono appunto composizioni soliste e sparse di Irmin Schmidt, mentre i restanti due sono tratti da selezioni operate da Wim Wenders stesso e raccolgono i lavori che l’organista ha scritto per il regista il quale ha redatto anche la descrizione e le note di copertina.

La nuova edizione di “Villa Wunderbar” sarà pubblicato dalla label di Daniel Miller a partire dal prossimo 22 novembre.

www.mute.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo Credits: SteveGullick

Irmin Schmidt – “Villa Wunderbar” – Tracklist

Dreambite

Le Weekend

Rapido De Noir

Love

Villa Wunderbar

Time The Dreamkiller

Fledermenschen

Burning Straw in Sky

Kick On The Floods

Fuchsia’s Song – Rainbow Party

Ensemble Joy

Klavierstück V

Flavia Theme

Quattrocanti (Dream Theme IV)

Fresco & Finale (Flavia Theme III & IV)

Zicke Zick

Schneeland

Dangerous

Rote Erde (Titel Musik)

Es Geht Ein Schnitter

Bohemian Step

Roll On Euphrates

Solo

Aller Tage Abend Walzer

Morning In Berlin

Geisterlied

Verdi Prati Valse

Messer im Kopf

Lied vom Verschwinden

Can – Alice (Irmin Schmidt Remix)

Can – Last Night Sleep (Irmin Schmidt Remix)