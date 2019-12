Linea d’ombra compie ventiquattro anni: dal 17 al 21 dicembre, a Salerno, torna il festival dedicato al cinema europeo contemporaneo. Luci e ombre, tema dell’edizione 2019.

Si apre il 17 dicembre la kermesse salernitana dedicata al cinema. Diego Armando Maradona e Luciano De Crescenzo numi tutelari di una rassegna ricchissima. Insieme ai film in concorso, numerosi gli omaggi, gli incontri, i workshop proposti al pubblico di Michela Aprea

Già ventiquattro anni e neanche un segno di stanchezza: torna Linea D’Ombra, il festival dedicato da Salerno al cinema europeo contemporaneo. Cento i titoli in rassegna, in appena cinque giorni di proiezione, per una kermesse “multi-location” che vede il Palazzo Fruscione e la Sala Pasolini (ex teatro Diana) catalizzare molti degli appuntamenti in programma. Realizzato con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Salerno e della società di web marketing Mirò, LDO è promosso e organizzato dall’associazione SalernoInFestival con la direzione artistica di Boris Sollazzo, Luigi Marmo e Peppe D’Antonio (presidente del festival). “Luci e ombre” tema dell’edizione 2019 per una rassegna che vede in due napoletani, – uno doc, l’altro di elezione -, i suoi numi tutelari. Si tratta di Luciano De Crescenzo e Diego Armando Maradona a ciascuno dei quali sarà dedicato un omaggio.

Ben cinque titoli (fuori concorso) per la retrospettiva ispirata al grande genio del calcio argentino, tra cui il documentario (quotatissimo per l’assegnazione del prossimo premio Oscar) Diego Maradona di Asif Kapadia. Il regista Marco Risi insiema a Boris Sollazzo e al ricercatore Enrico Maria Ariemma, nella serata del 17 dicembre, terranno una tavola rotonda su la “mano de dios”. Il film diretto dal regista milanese, Maradona. La mano de D10s, sarà proiettato alle ore 22, nella sala Altman, palazzo Fruscione. Mercoledì 18 sarà la volta di Armando a Maradona di Javier Vazquez (ore 21, sala De Sica) e giovedì 19 di Maradona per la regia di Emir Kusturica (ore 22, sala Altman). Chiude l’omaggio dedicato al “pibe de oro”, sabato 21 dicembre, El camino de San Diego di Carlos Sorin.

Allo scrittore partenopeo saranno dedicati, tra gli altri, i celeberrimi FF.SS. Cioè “Che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene?” (18 dicembre, ore 22, sala Altman), Così parlò Bellavista (19 dicembre, ore 21, sala De Sica) e 32 dicembre (20 dicembre, ore 21, sala De Sica), naturalmente fuori concorso.

Tre le sezioni delle pellicole in gara: CortoEuropa, LineaDoc, VedoAnimato.

CORTO EUROPA Trenta opere, provenienti da dodici diverse nazioni, una selezione della migliore produzione di cortometraggi della stagione prodotti nel continente europeo che saranno giudicate dalla giuria formata da Giuseppe Colella, presidente del Coordinamento Festival Cinematografici della Campania, e gli attori Yari Gugliucci e Mikel Hila.

LINEADOC Undici le opere in gara, provenienti da sette paesi europei. Tra queste, La scomparsa di mia madre, di Beniamino Barrese (Italia), acclamato al Sundance Festival, candidato come miglior agli European Film Awards, il documentario, che vede come protagonista l’icona Benedetta Barzini, è in odore di nomination ai prossimi Oscar. Sarà proiettato il 17 dicembre, alle ore 18, sala De Sica. Gli altri doc in concorso: Karelia: International with monuments di Andrés Duque (Spagna) è la prima parte di un dittico dedicato alla Karelia, una regione di confine tra Finlandia e Russia; Just Don’t Think I’ll Scream di Frank Beauvais (Francia); Julio Iglesias’ House di Natalia Marín (Spagna); Enzo di Pasquale Napolitano (Italia); Black Sun di Maureen Fazendeiro (Portogallo, Francia); Those who desire di Elena López Riera (Svizzera, Spagna); The Migrating Image di Stefan Kruse Jørgensen (Danimarca); The Game di Marine de Contes (Francia); Tension Structures di Adrian Duncan, Feargal Ward (Irlanda, Francia); Piuccheperfetto di Riccardo Giacconi (Francia, Italia). La giuria di LineaDoc è formata da Pedro Armocida, giornalista e direttore artistico della Mostra Internazionale del cinema libero di Pesaro e dai cineasti Andrea D’Ambrosio e Hassan Fazili.

VEDOANIMATO Realizzata in collaborazione con Sedicicorto International Film Festival Forlì, VedoAnimato è la sezione competitiva dedicata al cinema d’animazione. Ventiquattro i cortometraggi in gara provenienti da ben quindici nazioni. A scegliere il migliore la giuria formata dal giornalista Lorenzo Buccella, dal direttore artistico di Cartoons on the Bay Roberto Genovesi e dalla regista Monica Manganelli. I film in gara: 400 Mph, Francia, di Paul-Eugène Dannaud e Natacha Pianeti; After the rain, Francia, di Valérian Desterne, Rebecca Black, Céline Collin, Juan Olarte, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Carlos Osmar Salazar Tornero, Lucile Palomino; Carlotta’s Face, Germania, di Valentin Riedl, Frédéric Schuld; Fire in Cardboard City,Nuova Zelanda, di Phil Brough; Hors Piste, Francia, di Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet; Windshriek, Francia, di Frédéric Doazan; THEM,Svizzera, di Amélie Cochet, Louis Möhrle; Intermission Expedition,Paesi Bassi, di Wiep Teeuwisse; Lifetime, Spagna, di Carlos Escutia, Ramón Mascarós; Manen, Francia, di Thomas Anglade, Maxime Announ, Lucie Dessertine, Estelle Saint-jours; Nestor, Gran Bretagna, di João Gonzalez; Pace, Germania, di Kai Stänicke;Per Tutta la vita, Italia, Francia, di Roberto Catani; Purpleboy, Portogallo, di Alexandre Siqueira; Iron Me, Francia, di Ivan Rabbiosi; I Bleed, Brasile, di Tiago Minamisawa, Bruno H. Castro; Selfies,Svizzera, di Claudius Gentinetta; Spring, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, di Andy Goralczyk; Still Lives, Finlandia, di Elli Vuorinen; The Levers, Corea del Sud, di Boyoung Kim; Trap, Nuova Zelanda, di Paul James; Un Segno nello Spazio, Italia, di Nicholas Bertini; Untravel, Serbia, Slovenia, di Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr.; Waka Huia, Belgio, di Laurent Leprince.

PROIEZIONI SPECIALI Tre le opere selezionate per le Proiezioni Speciali (Butterflies in Berlin di Monica Manganelli; Due euro l’ora di Andrea D’Ambrosio; Midnight Traveller di Hassan Fazili, alla presenza del regista, in collaborazione col Festival del Cinema dei Diritti Umani). Imperdibile la ormai classica maratona notturna, Nero Italiano, dedicata quest’anno all’horror italiano. Numerosi, gli incontri e i workshop.

NERO ITALIANO Venti i film in sequenza che hanno reso grande il genere. Un omaggio all’horror all’italiana che vedrà in una corsa senza fiato capolavori firmati dai geni Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulci, Pupi Avati, Antonio Margheriti, Aldo Lado, Riccardo Freda. Un’appassionante notte insonne introdotta dalla presentazione del saggio Ieri, oggi e domani – Il cinema di genere in Italia, curato da Pedro Armocida e Boris Sollazzo.

GLI INCONTRI Sarà Roberto Recchioni, sceneggiatore di tanti fumetti di successo e curatore di Dylan Dog, a guidare, giovedì 19 dicembre, il ciclo degli incontri. Venerdì 20 dicembre gli spettatori saranno, invece, con Isabella Ragonese, mentre sabato 21 dicembre, sarà la volta di Francesco Di Leva, rivelazione dell’ultima opera di Mario Martone, Il sindaco del Rione Sanità.

I WORKSHOP Tre gli incontri in programma, due con gli studenti dell’istituto “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni (SA), Il ruolo dell’attore, condotto da Yari Gugliucci (20 dicembre 14-19) e Il ruolo del regista con Andrea D’Ambrosio (18 dicembre 11-14). Di D’Ambrosio sarà proiettato, alle ore 9, Due euro all’ora, ispirato ad un fatto di cronaca avvenuto nel cilentano. Yury Sirri Nakvas dal 18 al 20 dicembre 2019, terrà un workshop interdisciplinare sulla fotografia Timelapse e Hyperlapse. Il workshop è gratuito ed è aperto ad un massimo di 10 partecipanti, dotati dei mezzi necessari (maggiori info nella sezione dedicata ai WORKSHOP). Pure alla tecnica della foto in multiscatto è dedicata la mostra Room Lapse. Dove il tempo corre veloce, a cura di Luigi Marmo. In programma anche il ciclo Schermo Libero (Le avventure del principe Achmed, sonorizzazione dal vivo a cura di Giulio Escalona e Sci-fi&Horror, selezione di film di fantasy e fantascienza, con incursioni nell’horror e nel fantastico, realizzati dal regista Andrea Ricca con attori ripresi dal vero, che interagiscono e recitano con creature generate in computer grafica 3D) e, infine, la musica della Banda Osiris, di scena con il live Superbanda in Technicolor sabato 21 dicembre, alle ore 22, nella sala Pasolini.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

