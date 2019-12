Stone Temple Pilots annunciano il primo album e tour acustico.

Perdida - questo il titolo del nuovo lavoro discografico dello storico gruppo rock americano che uscirà il 7 febbraio 2020 – è un album profondamente personale che intreccia testi introspettivi e strumenti inaspettati in 10 brani per un viaggio emotivo e musicale. Gli Stone Temple Pilots hanno intrapreso un’avventura sonora con Perdida, il primo album acustico in assoluto della band. Dieci brani profondamente personali intrecciano i testi con strumenti inaspettati per portare gli ascoltatori in un viaggio emotivo e musicale verso il lasciar andare e ricominciare da capo.

Gli Stone Temple Pilots lanciano anche un breve tour di 15 date in acustico prima dell’uscita dell’album. Ad ogni performance, la band non solo ricreerà il sound di Perdida, ma immaginerà in modo nuovo altri brani del catalogo multi-platino del gruppo. Il tour inizierà il 5 febbraio a Vancouver BC e terminerà il primo marzo in Boston.

L’ottavo album in studio, è stato realizzato dal chitarrista Dean DeLeo, il bassista Robert DeLeo, il batterista Eric Kretz e il cantante Jeff Gutt, che si è unito al gruppo nel 2017. La band ha prodotto l’album e registrato la maggior parte di questo agli inizi di quest’anno presso il Bomb Shelter Studio di Kretz.

“Fare Thee Well”- il primo singolo e brano dell’album, che potete ascoltare qui sotto, stabilisce subito il malinconico tono di Perdida.

PERDIDA Track Listing

1. “Fare Thee Well”

2. “Three Wishes”

3. “Perdida”

4. “I Didn’t Know The Time”

5. “Years”

6. “She’s My Queen”

7. “Miles Away”

8. “You Found Yourself”

9. “I Once Sat At Your Table”

10. “Sunburst”