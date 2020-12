“VENEZIA A NAPOLI. IL CINEMA ESTESO” compie 10 anni. Da domani, online, la rassegna di PARALLELO 41

Da lunedì 14 dicembre “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna che da un decennio porta i capolavori del Lido a Napoli curata da Parallelo 41 Produzioni e Antonella Di Nocera di Michela Aprea

Oltre 20 film e 30 ospiti in un’edizione che a causa del permanere dell’epidemia da Covid-19 si terrà esclusivamente online: sono i numeri della nuova edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica organizzata da Parallelo 41 Produzioni con il contributo di MiBACT e Regione Campania che da dieci anni porta nel capoluogo campano, in anteprima, i capolavori della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Da domani, 14 dicembre, fino al 20 attraverso la piattaforma MYmovies.it sarà possibile respirare comodamente da casa l’aria mitica del Lido. Basterà sottoscrivere un abbonamento unico, dal prezzo davvero simbolico, di appena 9,90 euro. Ridotta a 5,90 euro la tariffa per gli studenti universitari della Campania. I film acquistati saranno disponibili dalle ore 12 di ogni giornata di programmazione per 36 ore.

FRED WISEMAN DAY Aprirà la kermesse, l’evento Fred Wiseman day una maratona dedicata al grande maestro del documentario. A partire dalle ore 12 di lunedì 14 dicembre dopo l’incontro con il regista realizzato da Antonella Di Nocera e Donatello Fumarola (Fuori Orario) sarà trasmessa l’ultima opera del cineasta statunitense “City Hall” (USA 275’).

La programmazione proseguirà martedì 15, a partire dalle 19, con l’incontro con il direttore della Mostra Alberto Barbera. Sarà proiettato il cortometraggio “Being my mom” alla presenza dell’attrice e regista Jasmine Trinca.

Il programma Apriranno la giornata del 15, oltre a “Being my mon” di Jasmine Trinca, “Cigare au Miel” di Kamir Aïnuz, racconto dell’emancipazione di una giovane ragazza, Selma, attraverso l’amore; il turco “Hayalether”, “Fantasmi”, di Azra Deniz Okyay; “In between Dying” di Hilal Baydarov e, infine, “I am Greta”, dedicato all’attivista svedese Greta Thunberg di Nathan Grossman. La regista Aïnuz sarà protagonista di un dialogo, in programma alle 20, con Antonella Di Nocera e Laurent Burindes Rozier.

Il 16 dicembre sarà proposto “Gaza Mon Amour ” di Tarzan e Arab Nasser insieme a “One night in Miami” di Regina King, ambientato negli States durante il periodo delle leggi sulla segregazione razziale, presentato Fuoriconcorso a Venezia77; infine “Residue” di Merawi Gerima. Durante la giornata saranno trasmessi, tra gli altri, gli incontri con i registi Nathan Grossman e Hilal Baydarov.

“Agalma”, ambientato all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli di Doriana Monaco, il cinese “Ma Ma He Qi Tian De Shi Jian” e il russo “Kitoboy” compongono la programmazione del 17 dicembre; “Spaccapietre – Una promessa” di Gianluca e Massimiliano De Serio, “Narciso em ferias” di Renato Terra e Ricardo Calil e “Listen” di Ana Rocha de Sousa, costituiscono il parterre del 18 dicembre.

La rassegna continuerà il 19 dicembre con “Molecole”, documentario di Andrea Segre e i cortometraggi “Je adore” di Simone Bozzelli, “Le mosche” di Edgardo Pistone, “Gas Station” di Olga Torrico, “Finis Terrae” di Tommaso Frangini.

Chiuderà l’edizione 2020, domenica 20 dicembre, la serata dedicata alla famiglia Rossellini con la presentazione del documentario realizzato da Alessandro Rossellini, figlio di Renzo e nipote del maestro Roberto Rossellini, autore del docufilm “The Rossellinis”.

Gli incontri Tsai Ming Liang, Frederick Wiseman, Laurie Anderson, Shynia Tsukamoto, Jasmine Trinca Alberto Barbera, Gianluca e Massimiliano De Serio, Andrea Segre, Alessandro Rossellni, Kamir Ainouz, Merawi Gerima, Azra Duniz Okyay, Hilai Bayadarov, Alice Rohrwacher, Ricardo Terra, Ricardo Calil: sono gli autori che compongono il parterre degli incontri programmati per l’edizione 2020, trasmessi attraverso la pagina FB ufficiale della rassegna, la piattaforma MYMovies e il sito www.veneziaanapoli.it, dal 15 al 20 dicembre a partire dalle ore 19.00.