Garbage – Beautifulgarbage (Mushroom records) [ristampa]

La ri-edizione del terzo disco dei Garbage avviene esattamente 20 anni dopo la prima pubblicazione ufficiale.

In questo album ritroviamo i loro migliori pezzi dell’album originale, oltre ad un ricchissimo lista b-sides, alternative versions e remix. Ci regalano inoltre una versione inedita del singolo Androgyny, un brano con un messaggio e un testo decisamente in anticipo sui tempi quando uscì nel 2001. Un titolo con un chiaro richiamo sessuale, in cui la cantante dice: “Ognuno ha una parte femminile e una maschile. Una prevale, ma l’altra non viene annullata. Ragazzi e ragazze insieme… una situazione ideale“.

Parlando della ri-edizione di Beautifulgarbage, Shirley Manson ha raccontato: “Volevamo celebrare l’uscita del nostro terzo album esattamente nello stesso modo in cui abbiamo celebrato i due precedenti […] Con il tempo questo disco ha ottenuto sempre più rispetto da parte dei fan tanto da rimanere in rotazione costante nei nostri live ancora oggi. Siamo sempre stati molto contenti di questo lavoro e abbiamo sempre pensato fosse in anticipo sui tempi. Sono passati 20 anni e siamo incredibilmente grati di aver scritto canzoni così belle e di averle nella nostra discografia e siamo altrettanto orgogliosi di essere ancora in piedi contrariamente ad ogni previsione e poter dare al nostro amato album il tributo che si merita”.

Maestri nel “taglia e cuci” in studio, i Garbage rientrano di diritto nelle band pop di fine secolo. Nati nello studio di registrazione di Steve Marker, Duke Erikson e (soprattutto) Butch Vig, è grazie alla voce alla presenza scenica della scozzese Shirley Manson che i Garbage sono riusciti a imporsi al pubblico dell’alternative rock come una delle band più cariche e accattivanti degli ultimi anni.

Dopo l’album d’esordio del 1995, che conquista subito pubblico (oltre tre milioni di copie vendute) e critica, con tutti questi ingredienti e con le sue ballate, le sue hit da accattivanti e incisive, perfetto mix tra rock, pop, techno, che si armonizzano perfettamente con i vocalizzi sensuali e i testi aggressivi di Shirley, nel 2001 c’è il ritorno dei Garbage con Beautifulgarbage, frizzante pop-rock elettronico che non tralascia le ballate: da Til The Day I Die a Cup Of Coffee, da Drive You Home a Nobody Loves you, tutte condite con i loro originali arrangiamenti. Di questi pezzi i fan e non solo i fan apprezzeranno qui, 20 anni dopo, le diverse versioni in mix e remix di Androgyny e Shut Your Mouth (CD 3), alcuni inediti, la famosa cover di Pride degli U2, finalmente rilasciata ufficialmente in questo ri-edition, e alcuni demo preziosi, oltre che le versioni dal vivo di Shut Your Mouth e Wild Horses (CD 2). Insomma, una vera chicca in cofanetto speciale.

Da poco tornati con un nuovo album No gods no Masters, pubblicato a giugno 2021, (e recensito da Freak Out qui) i Garbage non hanno dunque finito con le sorprese per i propri fan, e non hanno nessuna intenzione di abbandonarli. Buon per loro e per noi tutti.

http://www.garbage.com

http://www.mushroomrecords.com.au/

autrice: Elisa Schiumarini