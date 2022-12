The Moldy Peaches, tornano a suonare dal vivo in Europa.

Lo avevamo scritto oltre un mese fa che The Moldy Peaches si sarebbero riuniti, detto fatto. Nel 2023 il gruppo anti-folk newyorkese, formato da Adam Green e Kimya Dawson, affiancati da altri musicisti che ruotavano specie dal vivo, tornerà ad esibirsi dal vivo. La band riuscì a pubblicare un solo omonimo album nel 2001 e successivamente una compilation di live e inediti. Si sciolsero nel 2002. Dopo oltre 20 anni annunciano un tour europeo per la prossima estate con appuntamenti a Londra presso il Roundhouse il 29 maggio e a seguire al Primavera Sound di Barcellona il 2 giugno e il 9 giugno a quello di Madrid.

La reunion live arriva sulla scia dell’apparizione dei Moldy Peaches in Meet Me in the Bathroom, il film documentario che racconta la storia della scena musicale newyorkese dei primi anni 2000. Il film è basato sull’omonimo libro di Lizzy Goodman del 2017 e presenta filmati scoperti dei Moldy Peaches, così come Strokes, LCD Soundsystem, Yeah Yeah Yeahs e altro ancora.

L’ultimo tour dei Moldy Peaches venne fatto alla fine del 2003 dopodiché Adam Green e Kimya Dawson intrapresero carriere soliste. Il duo ha poi suonato insieme una manciata di set tra cui un benefit del 2004 per il negozio di dischi di New York Accidental e un set improvvisato al The Smell di Los Angeles nel 2007; alla prima del film Juno e uno spettacolo di Knitting Factory a New York nel 2011.

Discograficamente nel 2018 hanno ristampato il loro album di debutto omonimo con un 7 pollici bonus a un 7 bonus. Ma le uscite non sono mai mancate in quest anni come la compilation: Moldy Peaches 2000: Unreleased Cutz and Live Jamz del 2003 e Origin Story 1994-1999 di quest’anno.

http://www.moldypeaches.com/

http://adamgreen.info/