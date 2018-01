L’ex leader dei Talking Heads ha da poco reso noto di aver messo in cantiere una serie di progetti inediti. Il primo riguarda il nuovo album da solista American Utopia, atteso nelle rivendite a partire dal prossimo 9 Marzo, via Todomundo/Nonesuch Records.

Le registrazioni sono avvenute in varie location sotto la supervisione del produttore Rodaidh McDonald (The xx, King Krule, Savages) e contano la partecipazione di artisti quali Oneohtrix Point Never, Jam City, Jack Peñate, Doveman, Sampha e sopratutto, Brian Eno, coautore di alcuni brani del disco, compreso il primo singolo Everybody’s Coming To My House, il cui video, diretto da Robert Edridge-Waks, trovate in basso.

A detta di David Byrne tale lavoro in studio rientra in un’idea più ampia che girerà principalmente attorno al sito Reasons to be Cheerful (lo trovate qui ), dove verranno raccolte notizie “positive”, in contrasto con quanto di negativo ci viene di solito raccontato dai media.

Infine il nostro nelle settimane a venire intraprenderà un tour che sarà ricco di sorprese e toccherà l’Italia nel mese di Luglio. Queste le date:

19/7 Pala De Andrè/Ravenna Festival, Ravenna

20 Arena Santa Giuliana/Umbria Jazz, Perugia

21/7 Piazza Unita D’Italia, Trieste

La tracklist:

01. I Dance Like This

02. Gasoline And Dirty Sheets

03. Every Day Is A Miracle

04. Dog’s Mind

05. This Is That

06. It’s Not Dark Up Here

07. Bullet

08. Doing The Right Thing

09. Everybody’s Coming To My House

10. Here

http://davidbyrne.com/

https://www.facebook.com/DBtodomundo/