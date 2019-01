Il 15 Marzo verrà pubblicato dalla storica label americana Thrill Jockey il nuovo album dei Matmos. Il duo M. C. Schmidt e Drew Daniel da San Francisco sono una delle più importanti e amate realtà nell’ambito della musica elettronica, creatori di una musica che utilizza le fonti più disparate e le ri-contestualizza in una miscela sonora di grande fascino e attualità. La loro collaborazione con Björk , nel disco Vespertine (e nel successivo tour), oltre a confermare la centralità del loro talento, ha aumentato enormemente la loro popolarità.

L’incessante ricerca di suoni, base dell’incontrollabile creatività dei Matmos, riesce a disegnare travolgenti stratificazioni digitali. Sicuramente eccentrico, il loro stile vive di registrazioni e live performance in cui la musica diventa un nuovo tema composto dall’elaborazione di suoni, la cui origine è sempre diversa: pagine girate di un libro, l’acqua che colpisce piatti di rame, i rumori di una sala operatoria da liposuzione, microfoni a contatto con il corpo etc… Impossibile inscatolare le loro geniali intuizioni in rigide definizioni. Si servono di elementi sonori che spaziano dagli archi alle chitarre, dal folk desertico a frammenti di techno, da suoni campionati fino ai glitches futuristici.

Ma non c’è limite alla stravagante creatività dei Matmos: nel nuovo lavoro dal titolo “Plastic Anniversary” ha suoni ricavati da oggetti di plastica. Le undici tracce esploreranno pertanto “la relazione del mondo con la plastica, un materiale la cui resistenza, comodità e longevità, seppur elogiate dai suoi produttori, sono le qualità che ne fanno una forza devastatrice per l’ambiente“.

http://vague-terrain.com

https://www.facebook.com/matmosband/