‘Gigaton’ è l’undicesimo album dei Pearl Jam.

Uscirà il 27 marzo l’undicesimo album dei Pearl Jam. Ieri la band di Seattle ha annunciato i dettagli della nuova release nonché le tappe del tour che accompagnerà questo ennesimo capitolo di Eddie Vedder e soci. Il nuovo lavoro verrà licenziato dalle etichette Monkeywrench Records/Republic Records ed è stato prodotto da John Evans conosciuto perchè già al mixer di dischi per Soundgarden e Mad Season ma anche per i lavoro solisti del bassista Jeff Ament e il chitarrista Mike McCready ma anche del compianto Chris Cornell.

Particolare è la cover del disco che non è altro una fotografia dell’artista Paul Nicklen che ha come titolo Ice Waterwall; la foto mostra lo scioglimento dei ghiacci a Nordaustlandet, nell’arcipelago delle Svalbard in Norvegia e ancora una volta indica quanta etica e sensibilità hanno i Pearl Jam verso temi purtroppo attuali.

Il gruppo ha annunciato anche la tournée specialmente il calendario americano mentre vi ricordiamo che da tempo è stata annunciata la tappa del loro unico live italiano che si svolgerà il 5 luglio ad Imola in compagnia dei Pixies.