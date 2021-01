Il nuovo album dei Kings Of Leon verrà pubblicato a marzo. Ascolta.

Uscirà il 5 marzo per RCA Records/Sony Music il nuovo atteso album dei Kings Of Leon. “When you See Yourself” sarà l’ottavo album per la band di Nashville che è stato anticipato dalla pubblicazione di “The Bandit”, singolo che rispecchia l’atmosfera sonora e visiva del disco. Di seguito potete vedere e ascoltare anche il brano “100,000 People“.

“When you See Yourself” è stato registrato nei famosi Blackbird Studios di Nashville e prodotto dal vincitore di Grammy Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine), aspira ad essere un lavoro che evolve la band già vincitrice di molti Music Awards.

https://www.whenyouseeyourself.com/

https://kingsofleon.com/

Questa la tracklist di “When You See Yourself”:

1. When You See Yourself, Are You Far Away

2. The Bandit

3. 100,000 People

4. Stormy Weather

5. A Wave

6. Golden Restless Age

7. Time in Disguise

8. Supermarket

9. Claire and Eddie

10. Echoing

11. Fairytale