Esce oggi Caprisongs il nuovo mixtape di FKA twigs.

Dopo l’album “Magdalene” del 2009 FKA twigs dopo aver pubblicato il video singolo Tears In The Club feat. The Weeknd pubblica il mixtape Caprisongs. Nelle diciassette tracce troverete anche collaborazioni con Jorja Smith, Daniel Caesar, Shygirl, la nigeriana Rema e il rapper Pa Salieu.

FKA twigs ha prodotto con El Guincho ma dentro ci troverete collaborazioni anche con i producer Koreless, P2J, Mike Dean, Arca, Psymun, Warren Ellis, Sega Bodega.

“La mia musica è, ironia della sorte, molto più leggera. Ho trascorso tanto tempo nell’oscurità e durante il lockdown mi sono mancati i miei amici e così mi è venuta voglia di uscire e ballare. Volevo fare musica per le persone che amo” – dice l’inglese Tahliah Debrett Barnett.

“Caprisongs è il mio viaggio verso me stessa attraverso i miei fantastici collaboratori e amici“. Ha continuato: “Caprisongs… è bronzer nel lavandino, alcol pop sul lato, un lecca lecca alla ciliegia, succo di mela quando hai sete, amici nel parco, la tua persona preferita, quella frase che qualcuno ti ha detto che ha cambiato tutto, un pre-partita del club, la tua migliore amica che è sempre in ritardo ma porta il massimo alla festa, incontrare un amico all’aeroporto, solo stare insieme”.

https://www.fkatwigsofficial.com/

https://www.facebook.com/fkatwigs

https://www.instagram.com/fkatwigs/

Caprisongs tracklist:

01 Ride the Dragon

02 Honda [ft. Pa Salieu]

03 Meta Angel

04 Tears in the Club [ft. The Weeknd]

05 Oh My Love

06 Pamplemousse

07 Caprisongs Interlude

08 Lightbeamers

09 Papi Bones [ft. Shygirl]

10 Which Way [ft. Dystopia]

11 Jealousy [ft. Rema]

12 Careless [ft. Daniel Caesar]

13 Minds of Men

14 Minds of Men (Outro)

15 Darjeeling [ft. Jorja Smith and Unknown T]

16 Christie Interlude

17 Thank You Song