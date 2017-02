L’artista americano, sotto la sigla Mark Lanegan Band, si concede l’ennesima registrazione in studio. E’atteso per il prossimo 28 Aprile, Gargoyle, album che il nostro farà uscire per la Heavenly Recordings. In esso sono presenti collaborazioni con Greg Dulli, Duke Garwood e Josh Homme.

In basso potete sentire uno dei brani in scaletta, intitolato Nocturne. Tre le tappe nello stivale della susseguente tournèe. Queste le date:

22/05 Teatro Antoniano, Bologna

23/05 Teatro Metastasio, Prato

24/05 Fabrique, Milano

La tracklist:

1 Deaths Head Tattoo

2 Nocturne

3 Blue Blue Sea

4 Beehive

5 Sister

6 Emperor

7 Goodbye To Beauty

8 Drunk On Destruction

9 First Day Of Winter

10 Old Swan

http://marklanegan.com/

https://www.facebook.com/MarkLanegan